Торжественные мероприятия пройдут в конце учебного года. А пока ребята занимаются строевой подготовкой к параду в честь 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Маршируют три раза в неделю.

Торжественные мероприятия пройдут в конце учебного года. А пока ребята занимаются строевой подготовкой к параду в честь 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Маршируют три раза в неделю.В училище — железная дисциплина, отмечает телеканал "Россия 24". День проходит по расписанию. Мобильными телефонами пользоваться запрещено. Нет свободного доступа в Интернет.Училище было образовано в 2014 году. Аудитории, лаборатории и учебные классы оснащены самыми современными обучающими комплексами. Созданы все условия для комфортного проживания, полноценного отдыха и занятий. Обучением и воспитанием занимаются лучшие педагоги региона. Выпускники училища смогут продолжить образование в лучших высших учебных заведениях страны.