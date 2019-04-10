В Интернете опубликована база данных пациентов из нескольких подмосковных городов, которые обращались к врачам скорой помощи.

В Интернете опубликована база данных пациентов из нескольких подмосковных городов, которые обращались к врачам скорой помощи.В открытом доступе оказались имена, адреса, телефоны, а также информация о заболеваниях жителей Мытищ, Дмитрова, Долгопрудного, Королева и Балашихи, сообщают СМИ.Главное следственное управление СК России по Московской области начало проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.Между тем, в Минздраве Подмосковья телеканалу "Москва 24" заявили, что система, которой пользуется служба скорой помощи, не допускает утечки информации, а опубликованные данные не имеют отношения к реальным людям.