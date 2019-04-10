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<a href="https://33live.ru/novosti/10-04-2019-lyudi-prygayut-iz-goryashhego-zdaniya-v-bangkoke-gorit-neboskreb.html" target="_blank">Люди прыгают из горящего здания: в Бангкоке горит небоскреб</a> - В Таиланде сегодня в вечерние часы загорелся 57-этажный небоскреб, где расположен отель Centara Grand. Пожар возник на четвертом этаже, а затем распространился выше. В настоящее время здание эвакуировано, движение в центре Бангкока затруднено. По меньшей мере, три человека погибли.