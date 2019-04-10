В Таиланде сегодня в вечерние часы загорелся 57-этажный небоскреб, где расположен отель Centara Grand. Пожар возник на четвертом этаже, а затем распространился выше. В настоящее время здание эвакуировано, движение в центре Бангкока затруднено. По меньшей мере, три человека погибли.
В Таиланде сегодня, 10 марта, в вечерние часы загорелся 57-этажный небоскреб, где расположен отель Centara Grand.
ไฟไหม้ ระเบิดแรงมาก จาก The Offices at Central World ออกจากที่จอดไม่ได้เลย โอ่ยยยย #centralworld pic.twitter.com/2AERev6Sbk
— Boat Chanan