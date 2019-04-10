Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой. Девушка попросила редакторов программы На самом деле Первого канала помочь вывести двух самых близких для нее людей на чистую воду.

Модель ЭлинаКовальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит романс ее матерью Мариной Рыльцовой. Девушка попросила редакторов программы "Насамом деле" Первого канала помочь вывести двух самых близких для нее людей начистую воду.ЭлинаКовальская первой появилась в студии. "Я уверена, что моя мама спит с моиммужчиной", – с порога заявила она ведущему Дмитрию Шепелеву.О том,что стала частью любовного треугольника, Ковальская узнала от соседки. Якобыв Станислав тайком навещает квартиру, в которой находится ее мать.МаринаРыльцова также была приглашена на съемки "На самом деле". Женщина обвинениядочери отрицает. "Мне очень больно смотреть, как меня дочь обвинят, как же мнебольно, что она несет эту грязь", – сказала она присутствующим.После выяснилось,что Станислав действительно зачем-то приезжал к Марине в тайне от Элины и даже оставался у нее доутра. "Он пришел пьяный вдрызг, я оставила его ночевать. Вот и все. Ничегоболее", – оправдывалась мать модели.Рыльцоваотказалась проходить проверку на детекторе лжи, сославшись на гипертоническую болезнь. Женщинапредоставила справку из лечебного учреждения. Редакторы сделали запрос вполиклинику, которая якобы выдала эту бумагу. Выяснилось, что документ фальшивый.СтаниславЭрдлей также появился в студии "На самом деле". Он заявил, что действительноприходил ночевать в квартиру к будущей теще. Якобы – это его жилплощадь, и онимеет право там находиться.Меж теммать Станислава принесла в редакцию программы кадры с камеры видеонаблюдения,которая расположена в подъезде. "Эта милая дама соблазняла моего мальчика", -отметила расстроенная родительница артиста.На большомэкране студии "На самом деле" продемонстрировали запись. На ней Станислав и Маринаобнимаются и целуются на площадке у лифта.Увиденноешокировало Элину. Модель горько заплакала, после сорвала с себя датчики полиграфа,сняла туфли и одну за другой кинула их в Станислава. Параллельно из ее уст лился отборный мат."Я немогу объяснить почему это произошло, может быть воздействие алкоголя. Чертпопутал. Я никому не изменял. У нас же не было интимных отношений с Элиной", -нелепо оправдался Эрдлей в студии "На самом деле"."Прости меня Элиш. Ты меня простишь?" -заискивала перед дочерью Марина Рыльцова. Девушка в ответ только сильнеезарыдала.