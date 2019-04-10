Сериал Две судьбы принес Марии Куликовой не только известность, но и встречу с Денисом Матросовым. Это была первая большая любовь актрисы, признается она в Судьбе человека. Почти 16 лет брак одной из самых красивых пар отечественного кино считался незыблемым, но все-таки он рухнул.

Сериал "Две судьбы" принес Марии Куликовой не только известность, но и встречу с Денисом Матросовым. Это была первая большая любовь актрисы, признается она в "Судьбе человека".Почти 16 лет брак одной из самых красивых пар отечественного кино считался незыблемым, но все-таки он рухнул. Причем, вскоре после рождения долгожданного сына.Развод был непростым – со скандалами из-за раздела имущества, так что долгое время Куликова практически не давала интервью.Несмотря на то, что в кино Мария очень часто "выходит замуж", этот ее официальный брак пока был единственным. А вот экранные свадьбы, по признанию Марии, ей порядком надоели – так, что "на фату скоро аллергия начнется", говорит она.Куликовой приписывали романы с партнером по сериалу "Склифософский" Максимом Авериным, Андреем Чернышовым, Виталием Кудрявцевым и другими актерами, но лишь недавно актриса призналась, что снова счастлива как женщина.Почему на самом деле распался ее брак с Матросовым? Удалось ли им после развода сохранить теплые отношения? Был ли на самом деле у Марии роман с Авериным? Почему она поступала в Щукинское училище втайне от родителей? И кто рекомендовал ее на первую роль в кино?Собеседница Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" — актриса Мария Куликова.