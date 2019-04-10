Ее срок истек первого марта этого года из-за поправок в Градостроительный кодекс.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями партии "Справедливая Россия" поддержал законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе партии.В феврале эсеры внесли в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года, но инициатива была до этого момента не рассмотрена."Дмитрий Медведев согласился с тем, что сложившаяся ситуация несправедлива и заявил, что правительство поддержит законопроект "Справедливой России" о продлении дачной амнистии", - сообщается на сайте "Справедливой России".Дачная амнистия предусматривает упрощенный порядок регистрации домов на садовых и дачных участках. Она должна была завершиться 1 марта 2020 года. Однако из-за поправок в Градостроительный кодекс, вступивших в силу летом прошлого года, срок "амнистии" истек уже 1 марта этого года.