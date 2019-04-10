Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, как получил в десятом классе двойку в четверти. Но он не стал уточнять, по какому именно предмету. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, а даже троек не осталось — я все зачистил, — рассказал Медведев.

Дмитрий Медведев рассказал, как получил в десятом классе двойку в четверти.Премьер-министр ответил на вопросы школьников во время Всероссийского открытого урока "ПроеКТОрия". Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24". Медведев сказал, что двойки тоже нужны, чтобы понимать разницу между ней и пятеркой. У него даже была двойка в четверти в выпускном классе, но премьер не уточнил, по какому именно предмету.По мнению главы правительства, самое главное в школе – "собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу"."Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, а даже троек не осталось — я все зачистил", — рассказал премьер.