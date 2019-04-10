Дарина Эрвин опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото.
Жена Цекало показала свои прелести, прикрывшись лишь руками.
Дарина Эрвин опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото.
Жена Цекало показала свои прелести, прикрывшись лишь руками.
"Как художник,
я не пытаюсь обрести здравомыслие, но пытаюсь скрыть свое
безумие", – написала жена продюсера в микроблоге. , девушка
позирует в одних джинсах, прикрывая грудь руками.
Поклонники пришли в восторг от снимка Дарины.
Большинство не посчитали, что фото слишком откровенно, а отметили красоту привлекательность
супруги Александра Цекало. "Очень красивая", "Какой выразительный взгляд",
"Хорошенькая", – прокомментировали пост фолловеры девушки.
Отметим, что работала моделью в ряде
стран и даже снималась в кино. Например, ее можно увидеть в романтической
комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли.
Как писали "Дни.ру", продюсер
не считает, что его встречу с Дариной Эрвин можно назвать судьбой или случаем.
"Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить", –
признался Александр Цекало.
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин оформили
отношения в начале марта. Они расписались в Америке, где девушка живет с 17
лет. На торжественной церемонии были только близкие. Поговаривают, что закатят грандиозное торжество в Москве в мае. Якобы будут приглашены
звезды российского шоу-бизнеса.