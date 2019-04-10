Дарина Эрвин опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Жена Цекало показала свои прелести, прикрывшись лишь руками.

Дарина Эрвин опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото.Жена Цекало показала свои прелести, прикрывшись лишь руками."Как художник,я не пытаюсь обрести здравомыслие, но пытаюсь скрыть своебезумие", – написала жена продюсера в микроблоге. , девушкапозирует в одних джинсах, прикрывая грудь руками.Поклонники пришли в восторг от снимка Дарины.Большинство не посчитали, что фото слишком откровенно, а отметили красоту привлекательностьсупруги Александра Цекало. "Очень красивая", "Какой выразительный взгляд","Хорошенькая", – прокомментировали пост фолловеры девушки.Отметим, что работала моделью в рядестран и даже снималась в кино. Например, ее можно увидеть в романтическойкомедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли.Как писали "Дни.ру", продюсерне считает, что его встречу с Дариной Эрвин можно назвать судьбой или случаем."Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить", –признался Александр Цекало.Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин оформилиотношения в начале марта. Они расписались в Америке, где девушка живет с 17лет. На торжественной церемонии были только близкие. Поговаривают, что закатят грандиозное торжество в Москве в мае. Якобы будут приглашенызвезды российского шоу-бизнеса.