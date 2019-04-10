Министерством внутренних дел Российской Федерации осуществляется оценка эффективности применяемых антикоррупционных мер по профилактике коррупционных проявлений. Внешним показателем данной оценки являются результаты общественного мнения.
В связи с этим в период с 10 апреля по 10 мая 2019 года на официальном интернет-сайте МВД России и сайтах территориальных органов МВД России проводится социологический опрос. Гражданам предлагается ответить на ряд вопросов и оценить деятельность органов внутренних дел по предупреждению коррупции. Заполненные анкеты направляйте на адрес электронной почты [email protected]
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