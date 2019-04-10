Многодетная неполная семья из Мытищ, в которой четверо детей жили в захламленной квартире, никогда не стояли на учете в управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Мытищах на таком учете состоят порядка четырех сотен семей.

Многодетная неполная семья из Мытищ, в которой четверо детей жили в захламленной квартире, никогда не стояли на учете в управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Мытищах на таком учете состоят порядка четырех сотен семей.На эту семью ранее никаких жалоб не было, подчеркнула начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации городского округа Мытищи Светлана Фильченкова. Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова ранее заявила, что квартира была непригодна для проживания детей, а дети не имели своих спальных мест. Сейчас чиновники пытаются определить время, когда в семье произошел сбой и ухудшение условий проживания, сообщает РИА Новости.В семье четверо детей от 2 до 8 лет. При этом свидетельство о рождении есть только у старшей 8-летней девочки. В детский сад дети не ходили, к поликлинике прикреплены не были. В отношении их 32-летней матери, которая родила троих детей дома, возбуждено уголовное дело.Сейчас на детей подготовлены свидетельства о рождении. При этом возраст детей определен приблизительно, а в графах "отец" и "мать" стоят прочерки. Матери детей придется через генетическую экспертизу доказывать свое родство с детьми. В отношении старшей девочки такой необходимости нет, лишать мать родительских прав по отношению к ней пока мать нецелесообразно, заявила Фильченкова.Сейчас детей из семьи забрали органы опеки. Возвращать детей будут только после проведения специализированной психолого-психиатрической экспертизы здоровья их матери. Женщина на контакт с психологом реабилитационного центра пошла. В опеке 32-летней женщине предложили бесплатную помощь при составлении искового заявления в суд. Она уже привела квартиру в надлежащий вид, но помощью в составлении искового заявления она не воспользовалась.