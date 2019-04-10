По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, вулкан Шивелуч выбросил из кратера пепловый столб на высоту до 10 километров над уровнем моря. В настоящее время пепловое облако движется в восточном направлении.

По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, вулкан Шивелуч выбросил из кратера пепловый столб на высоту до 10 километров над уровнем моря. В настоящее время пепловое облако движется в восточном направлении.В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщает, что на Шивелуче продолжается рост лавового купола, с его склона спускаются раскаленные лавины, передает ТАСС.Вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных: общая площадь достигает 1300 километров, высота — 3283 метра. Он расположен на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.