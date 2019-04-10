Умер актер столичного театра Современник, снимавшийся
и в кино, Геннадий Фролов. Ему был 81 год.
Умер актер столичного театра "Современник", снимавшийся
и в кино, Геннадий Фролов. Ему был 81 год.
Печальной новостью поделилась заведующая
литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова, передает "Светлая Вам память,
дорогой Геннадий Алексеевич – партнер, товарищ, соратник", – скорбят
друзья и коллеги артиста.
Они отмечают,
что "Современник" был его домом. Ведь вместе с Геннадием Фроловым в
театре работали его жена и дочь – актрисы Елена Миллиоти и Дарья Фролова.
Народный артист скончался после
продолжительной борьбы с болезнью, сообщает агентство городских новостей "Москва"
со ссылкой на пресс-службу
театра "Современник". Место и время похорон актера станут известны позже.
За свою карьеру Геннадий Фролов
отметился во многих известных кинокартинах. Первую славу ему принесла роль Артамона
Бровкина в фильме "Битва за Москву". Также зрителям артист запомнился
в роли председателя колхоза в комедии "Командировка", передает .
Снимался артист и таких фильмах как "Встреча на переправе" и "Осенняя история".
В последние
годы Геннадий Фролов выступал в театре "Современник", в котором
работал с 1961 года. Он был
занят в постановках "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем... Шиллера!",
"Три товарища" и многих других.