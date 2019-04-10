Умер актер столичного театра Современник, снимавшийся и в кино, Геннадий Фролов. Ему был 81 год.

Умер актер столичного театра "Современник", снимавшийсяи в кино, Геннадий Фролов. Ему был 81 год.Печальной новостью поделилась заведующаялитературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова, передает "Светлая Вам память,дорогой Геннадий Алексеевич – партнер, товарищ, соратник", – скорбятдрузья и коллеги артиста.Они отмечают,что "Современник" был его домом. Ведь вместе с Геннадием Фроловым втеатре работали его жена и дочь – актрисы Елена Миллиоти и Дарья Фролова.Народный артист скончался послепродолжительной борьбы с болезнью, сообщает агентство городских новостей "Москва"со ссылкой на пресс-службутеатра "Современник". Место и время похорон актера станут известны позже.За свою карьеру Геннадий Фроловотметился во многих известных кинокартинах. Первую славу ему принесла роль АртамонаБровкина в фильме "Битва за Москву". Также зрителям артист запомнилсяв роли председателя колхоза в комедии "Командировка", передает .Снимался артист и таких фильмах как "Встреча на переправе" и "Осенняя история".В последниегоды Геннадий Фролов выступал в театре "Современник", в которомработал с 1961 года. Он былзанят в постановках "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем... Шиллера!","Три товарища" и многих других.