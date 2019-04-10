Ситуация вокруг переправы через Керченский пролив обостряется. Украинцы неоднократно проводили стрельбы у Крымского моста, а на Западе объявляют о вводе в пролив кораблей НАТО. На этом фоне появилось заявление о закрытии переправы.

Ситуация вокруг переправы через Керченский пролив обостряется. Украинцы неоднократно проводили стрельбы у Крымского моста, а на Западе объявляют о вводе в пролив кораблей НАТО. На этом фоне появилось заявление о закрытии переправы.За происходящим на Крымском мосту пристально следятукраинцы. Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала любопытные снимкипереправы. "Как обычно, перегружен авто", – с иронией написала автор,указав на малое количество транспорта на трассе.Вставили свои пять копеек и комментаторы. "Его жезакрывают с 1 мая", – написал пользователь с ником Дед Горын.Не отказали себе в удовольствии погреть руки на"хайповой" теме и украинские СМИ, которые принялись активнораскручивать публикацию блогера. "Керченский мост в Крыму так и не сталпопулярным – инфраструктурный объект из России, ведущий на оккупированныйполуостров, простаивает пустой", – пишет издание "Обозреватель",регулярно публикующее сомнительную информацию про Крымский мост.На Украине переправа через Керченский пролив уже давно сталатемой номер один. Сообщения о "проблемах" Крымского моста доносятся вНезалежной чуть ли не из каждого утюга. В нагнетении информационной истерииучаствуют как блогеры, так и государственные органы.Так, в прошлом месяце в СМИ Незалежной было опубликованоинтервью одного из чиновников министерства по делам оккупированных территорий.сотрудник ведомства на полном серьезе утверждал, что сталсвоеобразной дамбой, нарушил переток воды из Азовского в Черное море и темсамым нанес непоправимый вред экологии и экономике региона.Автомобильная часть переправы через Керченский проливбыла открыта в мае прошлого года. Сейчас идет строительство железнодорожнойчасти . Планируется, что первые поезда пройдут по ней черезшесть месяцев.