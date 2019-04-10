Ситуация вокруг переправы через Керченский пролив обостряется. Украинцы неоднократно проводили стрельбы у Крымского моста, а на Западе объявляют о вводе в пролив кораблей НАТО. На этом фоне появилось заявление о закрытии переправы.
Ситуация вокруг переправы через Керченский пролив обостряется. Украинцы неоднократно проводили стрельбы у Крымского моста, а на Западе объявляют о вводе в пролив кораблей НАТО. На этом фоне появилось заявление о закрытии переправы.
За происходящим на Крымском мосту пристально следят
украинцы. Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала любопытные снимки
переправы. "Как обычно, перегружен авто", – с иронией написала автор,
указав на малое количество транспорта на трассе.
Вставили свои пять копеек и комментаторы. "Его же
закрывают с 1 мая", – написал пользователь с ником Дед Горын.
Не отказали себе в удовольствии погреть руки на
"хайповой" теме и украинские СМИ, которые принялись активно
раскручивать публикацию блогера. "Керченский мост в Крыму так и не стал
популярным – инфраструктурный объект из России, ведущий на оккупированный
полуостров, простаивает пустой", – пишет издание "Обозреватель",
регулярно публикующее сомнительную информацию про Крымский мост.
На Украине переправа через Керченский пролив уже давно стала
темой номер один. Сообщения о "проблемах" Крымского моста доносятся в
Незалежной чуть ли не из каждого утюга. В нагнетении информационной истерии
участвуют как блогеры, так и государственные органы.
Так, в прошлом месяце в СМИ Незалежной было опубликовано
интервью одного из чиновников министерства по делам оккупированных территорий.
сотрудник ведомства на полном серьезе утверждал, что стал
своеобразной дамбой, нарушил переток воды из Азовского в Черное море и тем
самым нанес непоправимый вред экологии и экономике региона.
Автомобильная часть переправы через Керченский пролив
была открыта в мае прошлого года. Сейчас идет строительство железнодорожной
части . Планируется, что первые поезда пройдут по ней через
шесть месяцев.