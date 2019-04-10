Главной звезде отечественной эстрады посвятили большой концерт. В честь 70-летнего юбилея Примадонны звезды шоу-бизнеса подготовили программу Подарок для Аллы. Меж тем Алла Пугачева посмотреть на старания друзей не приехала.

Главной звезде отечественной эстрадыпосвятили большой концерт. В честь 70-летнего юбилея Примадонны звездышоу-бизнеса подготовили программу "Подарок для Аллы". Меж тем Алла Пугачевапосмотреть на старания друзей не приехала.По мнению члена экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, последняя народнаяартистка Советского Союза все правильно сделала. Алла Пугачева должна бытьсконцентрировала на собственном сольном выступлении в Кремле."Не царское это дело ходить поконцертам, которые тебе посвящают. Спели именитые поклонники творчества АллыБорисовны, ее коллеги по цеху, вот и молодцы. Ждали ее до последнего? Ну чтоже, зря ждали. Теперь пойдут на ее концерт 17 апреля в Кремль, если их конечновсех туда пригласили. Примадонна нашей эстрады полностью оправдала свой статусне соизволив снизойти. Да и в принципе у нее же репетиции, не до этого ей.Неделя до концерта. А он превыше всего. Не время растрачиваться на всякиемелочи", – рассудил Вадим Манукян.Напомним, вчера, 8 апреля, в самыеимениты артисты исполнили главные хиты в "Крокус СитиХолле". Молодой супруг Максим Галкин зажигательно исполнил нетленку"Арлекино". Бывший муж Филипп Киркоров под аккомпанемент маэстроИгоря Николаева представил лиричную песню "Народная артистка".на мероприятии так и непоявилась. Хотя, поговаривают, что ее очень ждали. По официальной версии, присутствиеПримадонны изначально не было запланировано. Якобы Алла Борисовна очень устает,готовясь к сольнику.