Наталья Подольская сфотографировалась с давним другом на модном
мероприятии. Владимир Пресняков прокомментировал поступок жены.
Наталья Подольская сфотографировалась с давним другом на модном
мероприятии. Владимир Пресняков прокомментировал поступок жены.
Певица опубликовала в Instagram отчет с модного показа российского
дизайнера Игоря Чапурина, который проходил в Москве. Для выхода в свет Наталья
Подольская выбрала короткое оранжевое платье, пальто в тон и черные туфли.
На одном из фото артистка запечатлена рядом с певцом Митей
Фоминым. Звезды просто сидят рядом и смотрят в камеру. Отметим, что стройные
ножки артистки на этом снимке выглядят восхитительно.
Меж тем супруг – Владимир Пресняков увидел
на этом кадре нечто неподобающее. В комментариях под публикацией он написал: "Ты
там давай, не заигрывай". Артистка поспешила успокоить любимого. "Ревнушкин! Не
ревнуй", – ответила она шутливо.
Отметим, что интернет-обывателей
публичная сцена с участием знаменитостей очень позабавила. Они принялись
подтрунивать над Владимиром Проняковым.
"Владимир , он Вам вообще
не конкурент ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Наталья! Не буди зверя!", "Ха ха, Вова ревнушкин🙌🙌", "Слушай мужа!", "О боже! Эти долгие долгие бесконечные ножки!
АГОНЬ!!!)", "Какие красивые оба! Классные!😘😘😘", – писали фолловеры .