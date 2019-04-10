Наталья Подольская сфотографировалась с давним другом на модном мероприятии. Владимир Пресняков прокомментировал поступок жены.

Наталья Подольская сфотографировалась с давним другом на модноммероприятии. Владимир Пресняков прокомментировал поступок жены.Певица опубликовала в Instagram отчет с модного показа российскогодизайнера Игоря Чапурина, который проходил в Москве. Для выхода в свет НатальяПодольская выбрала короткое оранжевое платье, пальто в тон и черные туфли.На одном из фото артистка запечатлена рядом с певцом МитейФоминым. Звезды просто сидят рядом и смотрят в камеру. Отметим, что стройныеножки артистки на этом снимке выглядят восхитительно.Меж тем супруг – Владимир Пресняков увиделна этом кадре нечто неподобающее. В комментариях под публикацией он написал: "Тытам давай, не заигрывай". Артистка поспешила успокоить любимого. "Ревнушкин! Неревнуй", – ответила она шутливо.Отметим, что интернет-обывателейпубличная сцена с участием знаменитостей очень позабавила. Они принялисьподтрунивать над Владимиром Проняковым."Владимир , он Вам вообщене конкурент ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)", "Наталья! Не буди зверя!", "Ха ха, Вова ревнушкин🙌🙌", "Слушай мужа!", "О боже! Эти долгие долгие бесконечные ножки!АГОНЬ!!!)", "Какие красивые оба! Классные!😘😘😘", – писали фолловеры .