В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА на домашнем льду обыграл петербургский СКА (3:1) и вышел в финал турнира. Наставник москвичей Игорь Никитин назвал эту победу заслуженной.

В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА на домашнем льду обыграл петербургский СКА (3:1) и вышел в финал турнира. Наставник москвичей Игорь Никитин назвал эту победу заслуженной."Тяжелая серия, думаю, что мы заслуженно сегодня победили, ребята выложились по полной программе, готовимся к финалу, – приводит слова Никитина ТАСС. – "Авангард" – серьезный и амбициозный соперник с серьезным составом и тренерским штабом. Ребята начнут готовиться с полной ответственностью, думаю, что в финале будут достойные соперники. Мы будем прежде всего концентрироваться на своей игре".Напомним, ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед сыграет с омским "Авангардом". Первые две встречи состоятся 13 и 15 апреля и пройдут в Москве.