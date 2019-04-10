Петр Порошенко – патологический врун. К такому заключению пришли специалисты, изучившие поведение действующего президента Украины.

Петр Порошенко – патологический врун. К такому заключениюпришли специалисты, изучившие поведение действующего президента Украины.Определить склонность ко лжи могут не толькопрофессионалы, но и наблюдательные люди, знакомые с азами психологии.Украинский лидер, отстающий по итогам первого тура президентской гонки отсвоего оппонента, вертится как уж на сковородке."Порошенко вертится как уж на сковородке, пытаясь в тойили иной степени кому-то угодить. Кстати, по поводу этого эпизода, когда онговорит, что вообще не пьет. Люди, хоть мало-мальски знакомые с азамипсихологии – вы видели, что он сделал? Он говорит: "Я не пью" и в этовремя делает движение, нос так – раз. А психологи говорят, что, когда человектрогает нос, это значит, что он врет", – заявил экс-ведущий киевскогоАнтимайдана, журналист Юрий Кот.лжет в своих выступлениях почти постоянно,это приобрело характер патологии. Он то заверяет избирателей в отсутствиипристрастия к алкоголю, то заявляет о желании вернуть праздник 9 мая вукраинский календарь, напоминает "Политнавигатор"."Если говорить, в принципе, об этой ситуации с еговраньем тотальным, вы обратите внимание, как он заигрывает с вменяемойобщественностью на Украине. Он говорит: "Так, все, издаю указ, 9 мая -День Победы". Секундочку, может нам что-то послышалось? А все эти пять летчто происходило?", – сказал эксперт в студии телеканала "Россия-1".Кот напомнил, что недавно решил, что он -русскоязычный. Это при том, что с самого начала его президентства делалось вседля притеснения русскоязычных на Украине – вплоть до войны в Донбассе.Журналист назвал Порошенко "абсолютным брехлом".