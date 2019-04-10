Петр Порошенко – патологический врун. К такому заключению
пришли специалисты, изучившие поведение действующего президента Украины.
Петр Порошенко – патологический врун. К такому заключению
пришли специалисты, изучившие поведение действующего президента Украины.
Определить склонность ко лжи могут не только
профессионалы, но и наблюдательные люди, знакомые с азами психологии.
Украинский лидер, отстающий по итогам первого тура президентской гонки от
своего оппонента, вертится как уж на сковородке.
"Порошенко вертится как уж на сковородке, пытаясь в той
или иной степени кому-то угодить. Кстати, по поводу этого эпизода, когда он
говорит, что вообще не пьет. Люди, хоть мало-мальски знакомые с азами
психологии – вы видели, что он сделал? Он говорит: "Я не пью" и в это
время делает движение, нос так – раз. А психологи говорят, что, когда человек
трогает нос, это значит, что он врет", – заявил экс-ведущий киевского
Антимайдана, журналист Юрий Кот.
лжет в своих выступлениях почти постоянно,
это приобрело характер патологии. Он то заверяет избирателей в отсутствии
пристрастия к алкоголю, то заявляет о желании вернуть праздник 9 мая в
украинский календарь, напоминает "Политнавигатор".
"Если говорить, в принципе, об этой ситуации с его
враньем тотальным, вы обратите внимание, как он заигрывает с вменяемой
общественностью на Украине. Он говорит: "Так, все, издаю указ, 9 мая -
День Победы". Секундочку, может нам что-то послышалось? А все эти пять лет
что происходило?", – сказал эксперт в студии телеканала "Россия-1".
Кот напомнил, что недавно решил, что он -
русскоязычный. Это при том, что с самого начала его президентства делалось все
для притеснения русскоязычных на Украине – вплоть до войны в Донбассе.
Журналист назвал Порошенко "абсолютным брехлом".