Защитник хоккейной сборной России Вячеслав Войнов не сможет вернуться в Национальную хоккейную лигу еще по крайней мере в ближайшие 12 месяцев. Такое решение Лига вынесла после обращения хоккеиста, который был намерен вернуться в НХЛ.

Защитник хоккейной сборной России Вячеслав Войнов не сможет вернуться в Национальную хоккейную лигу еще по крайней мере в ближайшие 12 месяцев. Такое решение Лига вынесла после обращения хоккеиста, который был намерен вернуться в НХЛ.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Войнов в 2015 году провел два месяца в американской тюрьме по делу о домашнем насилии. Якобы он применял физическую силу в отношении своей супруги. После заключения его клуб "Лос-Анджелес Кингз" расторг с ним контракт, а Лига дисквалифицировала оборонца.Войнов вернулся в Россию и выступал за питерский СКА, с которым в 2017 году выиграл Кубок Гагарина. Тем не менее, он хотел вернуться в НХЛ и летом прошлого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил его ходатайство о снятии обвинений в домашнем насилии. Войнов пытался добиться приостановления дисквалификации, но пока ему в этом отказано.