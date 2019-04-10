На Первом канале почтили память народного артиста Алексея Булдакова. В студии Пусть говорят его приятельница – актриса Татьяна Руднева рассказала, как в гостиничном номере нашла артиста мертвым.

На Первомканале почтили память народного артиста Алексея Булдакова. В студии "Пустьговорят" его приятельница – актриса Татьяна Руднева рассказала, как в гостиничномномере нашла артиста мертвым.За несколькодней до смерти Алексей Булдаков вместе со своими друзьями ловил рыбу наБайкале. Артисту вдруг захотелось исполнить свою давнюю мечту: побывать вМонголии."Там 500километров и Монголия. Все была так замечательно. Он восхищался. Мы ездили дажев гости в юрту, посмотреть, как живут местные люди. Накануне мы пошли Люсе – его жене подарки купить, порадовать ее. Поужинали, пошли все отдыхать", -рассказала Татьяна Руднева в студии "Пусть говорят".Утром,когда надо было ехать в аэропорт, не вышел. Это показалось странным -обычно артист был очень пунктуален. Друзья долго стучали в дверь запертого изнутриномера, но ответа не было. Вызвали администратора, который принесзапасные ключи."Открылидверь, а там, удивительно, он как спал, у него рука была положена под голову.Он прикрылся одеялом. Я вообще подумала, что он спит. А потом был шок. Все были в истерике, в ужасе.Врачей вызвали. Когда судебно-медицинская экспертиза была они сказали, что унего тромб оторвался", – вспомнила подруга знаменитости.Вдова актера Людмила Булдакова, которая также присутствовалана съемках "Пусть говорят", отметила, что супруг на здоровье не жаловался. Иногда,правда, говорил об усталости. Она жалеет, что не показала возлюбленного врачу.Напомним,скончался 3 апреля, на 69-м году жизни. Актера похоронили наТроекуровском кладбище.