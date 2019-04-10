Украинские
власти задумали что-то нехорошее: в страну прибыла элитная бригада американского
спецназа. Под видом стройбата морские котики расквартировались неподалеку от
Крымского моста.
Украинские
власти задумали что-то нехорошее: в страну прибыла элитная бригада американского
спецназа. Под видом стройбата "морские котики" расквартировались неподалеку от
Крымского моста.
Отряд "морских
котиков" появился в Очакове якобы для ремонта морской базы, сообщает ИА FederalCity. Несколько
десятков бойцов из подразделения сил специальных операций ВМС США высадились на
побережье Черного моря в Николаевской области.
С собой у
военных имеется большой груз оружия, оборудования и спецтехники. Не исключено,
что американцы готовят масштабную диверсию у Крымского моста в преддверии
второго тура выборов президента Украины.
Эксперты
предупреждают: если эти хорошо подготовленные специалисты появляются в каком-либо
регионе – жди беды. "Их специализацией являются различные диверсионные,
спасательные и поисковые операции, как на море, так и на берегу. Их не зря
считают элитой американского флота, поэтому сложно представить, что они
прилетели в Очаков, чтобы строить базу или служить инструкторами в украинской
морской пехоте", – отметил генерал-майор Юрий Владимиров.
Совсем недавно высокопоставленные
украинские военные заявляли, что в случае оперативной необходимости можно подорвать силами одной
хорошо подготовленной группы подводных диверсантов. Такая операция может
быть проведена в случае обострения ситуации на российско-украинской границе в
районе Крыма.
Но такую задачу Киев может поставить и с другой целью – теряющий власть
президент Порошенко может ввести военное положение для отмены второго тура
голосования, в котором ему ничего не светит. В таком случае президент сможет
находиться у власти еще какое-то время.
Накануне
в СМИ появилась информация о том, что на Украину прибыли 150 американских спецназовцев из другого
подразделения – 101-й воздушно-десантной дивизии “Кричащие орлы”. Военные будут
тренировать украинцев в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена
опытом.
На
фоне недавних заявлений натовских военных о том, что корабли альянса обеспечат проход
украинских судов через Керченский пролив, новости о прибытии на Украину американского
спецназа сразу двух подразделений
вызывают тревогу. Тем не менее, российские военные взяли под
усиленную охрану: армия готовится защитить его от посягательств НАТО и Украины.
В конце
марта российские пограничники, Черноморский флот и авиация отработали
совместные действия при проходе иностранных военных кораблей через Керченский
пролив. Моряки устроили учебные стрельбы из всех видов оружия по условным
надводным и подводным целям. А 1 апреля по тревоге были подняты мотострелковые
соединения двух армий Южного военного округа.
Напомним, что прорыв трех украинских кораблей к Крымскому мосту в ноябре 2018 года закончился
печально для вояк из Незалежной. Российские пограничники задержали нарушителей
вместе с их судами. Сейчас моряки ждут суда по делу о незаконном пересечении государственной
границы, совершенным группой лиц. Им грозит до шести лет лишения свободы.