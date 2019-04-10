Украинские власти задумали что-то нехорошее: в страну прибыла элитная бригада американского спецназа. Под видом стройбата морские котики расквартировались неподалеку от Крымского моста.

Украинскиевласти задумали что-то нехорошее: в страну прибыла элитная бригада американскогоспецназа. Под видом стройбата "морские котики" расквартировались неподалеку отКрымского моста.Отряд "морскихкотиков" появился в Очакове якобы для ремонта морской базы, сообщает ИА FederalCity. Несколькодесятков бойцов из подразделения сил специальных операций ВМС США высадились напобережье Черного моря в Николаевской области.С собой увоенных имеется большой груз оружия, оборудования и спецтехники. Не исключено,что американцы готовят масштабную диверсию у Крымского моста в преддвериивторого тура выборов президента Украины.Экспертыпредупреждают: если эти хорошо подготовленные специалисты появляются в каком-либорегионе – жди беды. "Их специализацией являются различные диверсионные,спасательные и поисковые операции, как на море, так и на берегу. Их не зрясчитают элитой американского флота, поэтому сложно представить, что ониприлетели в Очаков, чтобы строить базу или служить инструкторами в украинскойморской пехоте", – отметил генерал-майор Юрий Владимиров.Совсем недавно высокопоставленныеукраинские военные заявляли, что в случае оперативной необходимости можно подорвать силами однойхорошо подготовленной группы подводных диверсантов. Такая операция можетбыть проведена в случае обострения ситуации на российско-украинской границе врайоне Крыма.Но такую задачу Киев может поставить и с другой целью – теряющий властьпрезидент Порошенко может ввести военное положение для отмены второго тураголосования, в котором ему ничего не светит. В таком случае президент сможетнаходиться у власти еще какое-то время.Наканунев СМИ появилась информация о том, что на Украину прибыли 150 американских спецназовцев из другогоподразделения – 101-й воздушно-десантной дивизии “Кричащие орлы”. Военные будуттренировать украинцев в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обменаопытом.Нафоне недавних заявлений натовских военных о том, что корабли альянса обеспечат проходукраинских судов через Керченский пролив, новости о прибытии на Украину американскогоспецназа сразу двух подразделенийвызывают тревогу. Тем не менее, российские военные взяли подусиленную охрану: армия готовится защитить его от посягательств НАТО и Украины.В концемарта российские пограничники, Черноморский флот и авиация отработалисовместные действия при проходе иностранных военных кораблей через Керченскийпролив. Моряки устроили учебные стрельбы из всех видов оружия по условнымнадводным и подводным целям. А 1 апреля по тревоге были подняты мотострелковыесоединения двух армий Южного военного округа.Напомним, что прорыв трех украинских кораблей к Крымскому мосту в ноябре 2018 года закончилсяпечально для вояк из Незалежной. Российские пограничники задержали нарушителейвместе с их судами. Сейчас моряки ждут суда по делу о незаконном пересечении государственнойграницы, совершенным группой лиц. Им грозит до шести лет лишения свободы.