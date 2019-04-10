Дикий северный олень стал мастеров бригады на Ямале. Веселые вахтовики нарядили животное в каску и жилет.

Дикий северный олень стал мастеров бригады на Ямале. Веселыевахтовики нарядили животное в каску и жилет.Северному оленю надели на голову каску и натянули на негооранжевый опознавательный жилет. Креативные работяги назвали животное Федором изаявили, что это их новый мастер. Мужчинв не оставили оленя голодным – послевидеосессии его покормили куском хлеба и животное отправилось восвояси.Логотипа компании, сотрудники которой развлеклись сживотным, на появившемся в Сети ролике разглядеть не удалось. Иначе фирмегрозило бы серьезное разбирательство с защитниками животных, которых видеоздорово разозлило, пишет