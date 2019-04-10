Дикий северный олень стал мастеров бригады на Ямале. Веселые
вахтовики нарядили животное в каску и жилет.
Дикий северный олень стал мастеров бригады на Ямале. Веселые
вахтовики нарядили животное в каску и жилет.
Северному оленю надели на голову каску и натянули на него
оранжевый опознавательный жилет. Креативные работяги назвали животное Федором и
заявили, что это их новый мастер. Мужчинв не оставили оленя голодным – после
видеосессии его покормили куском хлеба и животное отправилось восвояси.
Логотипа компании, сотрудники которой развлеклись с
животным, на появившемся в Сети ролике разглядеть не удалось. Иначе фирме
грозило бы серьезное разбирательство с защитниками животных, которых видео
здорово разозлило, пишет