Дмитрий Борисов стал ведущим заседания попечительского совета и торжественной церемонии запуска телеканала Победа, созданного после указана президента страны о подготовке к празднования к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

Дмитрий Борисов стал ведущим заседания попечительского совета и торжественной церемонии запуска телеканала "Победа", созданного после указана президента страны о подготовке к празднования к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.Ровно в 18 часов 9 апреля был дан старт эфиру нового канала. Нажать кнопку старта эфира в пресс-центре МИА "Россия сегодня" собрались самые уважаемые люди страны – президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова, прославленные дикторы Игорь Кириллов и Виктор Балашов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ветераны-фронтовики...Кнопка, правда, поддалась не сразу и немного сопротивлялась. "Она такая тугая!" – неожиданно рассмеялся Дмитрий Борисов. Но совместными усилиями с задачей удалось справиться и сигнал полетел по спутникам, орбитам и телеприемникам...Как показали масштабные исследования, программы нового телеканала будут интересны молодому поколению – "Победу" планируется делать стильной и креативной, наполняя качественными фильмами и программами.Легендарный советский диктор Виктор Балашов рассказал, что у него есть множество уникальных документальных материалов о Великой Отечественной, и он готов ими поделиться.В 1942 году он добровольцем ушел на фронт, сражался на Волховском и Ленинградском фронтах, был тяжело ранен. "Я помню, как после объявления о полной и безоговорочной капитуляции Германии народ толпами валил на площадь 50-летия Октября (ныне – Манежная. – Прим. ред.). А напротив Кремля тогда было посольство США. Американцы выкатили бочонок с водкой и угощали всех русских. Этот эпизод врезался мне в память на всю жизнь", – рассказал Балашов.А создателям нового канала он пожелал побольше культуры: "Не используйте слов, типа "клево", "круто", формируйте сознание того, что мы живем в образованной, умной стране, тогда все будет хорошо".