Женщина оформила кредитный договор на сумму около 1 миллиона рублей, представив необходимый пакет документов...

Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 50-летнюю приезжую, подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что неизвестная женщина оформила кредитный договор на сумму около 1 миллиона рублей, представив необходимый пакет документов. Однако в дальнейшем было установлено, что часть документов являются поддельными, а выплаты по договору не производятся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленница представила фиктивную справку о доходах от организации, в которой не работала.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60