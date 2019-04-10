Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов и похитил из кармана куртки денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем грабежа.В полицию поступило сообщение о факте грабежа в Оружейном переулке. К прибывшим сотрудникам полиции с заявлением обратился 57-летний приезжий. Он сообщил, что в качестве пассажира посадил в машину неизвестного мужчину. После того, как он начал движение, клиент велел остановить иномарку, нанес ему несколько ударов и похитил из кармана куртки денежные средства. Водитель побежал за злоумышленником, завязалась потасовка, но неизвестный скрылся. Вернувшись в салон, автовладелец обнаружил мобильный телефон, который обронил нападавший, и передал его сотрудникам полиции.По данным с обнаруженного телефона и камерам городского видеонаблюдения оперативники незамедлительно установили личность подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий 24-летний москвич был задержан на Чистопольской улице.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60