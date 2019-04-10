Ведущая программы 60 минут Ольга Скабеева в прямом эфире из Страсбурга рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко в наказание за его хамское поведение не пустили на текущее заседание ПАСЕ. Кроме того, его заставили извиниться передо мной, — заявила она.

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в прямом эфире из Страсбурга рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко в наказание за его хамское поведение не пустили на текущее заседание ПАСЕ."У меня был разговор в пресс-службе ассамблеи, где мне сказали — милости просим к нам, и проинформировали, что Сидоренко не допущен в ПАСЕ. Кроме того, его заставили извиниться передо мной", — заявила тележурналистка.Она назвала ложью заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева о том, что ей было сделано предупреждение из-за инцидента, произошедшего в Парламентской ассамблее в январе."Они говорят, что российских журналистов и, в частности меня, выгнали из ПАСЕ, запретили сюда вход. Все это ложь", — подчеркнула журналистка.На самом деле, по словам Скабеевой, на комиссии по этике Парламентской ассамблеи рассматривали поведение именно делегации из Украины. Ольга уверена, что поведение украинских политиков шокировало ПАСЕ. Особое негодование и раздражение вызвал Гончаренко, бегавший по кулуарам с туалетной бумагой, на которой был изображен президент России Владимир Путин.Инцидент в Парламентской ассамблее Совета Европы с участием Скабеевой произошел во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко на сессии ПАСЕ в январе. Российскую журналистку толкнули и оскорбили представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Позднее Береза и Сидоренко отказались извиняться перед Скабеевой.Ольга Скабеева уже не раз сталкивалась с неординарной реакцией украинских депутатов на попытку взять у них интервью. В октябре 2018 года украинские политики спели гимн своей страны, когда журналистка пыталась сделать репортаж с ними.