Россиянам для достойной жизни достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. Опрос провел Финансовый университет при правительстве. Больше всего нужно москвичам (100 тысяч рублей), меньше всего – жителям Читы (50 тысяч рублей).

Россиянам для достойной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Финансовый университет при правительстве РФ.Больше всего денег нужно москвичам (не менее 100 тысяч рублей в месяц), а также жителям ближайшего Подмосковья. Петербуржцы хотят получать 91 тысячу рублей, пишет "Российская газета". Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска – (55 тысяч рублей в месяц), Улан-Удэ – (54 тысячи), Читы – (50 тысяч).Почти четверть россиян, живущих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода. 19 процентов планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет. При этом почти половина опрошенных считают, что никогда не достигнут желаемого уровня.Для хорошей жизни россиянам нужны собственная квартиры или дом, машина, возможность лечиться и учиться, посещать кафе, театры, выставки, заниматься спортом и путешествовать. Также в числе приоритетов — интересная работа.