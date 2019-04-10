Артистка больше не хочет получать цветы от поклонников. Вера Брежнева попросила у фанатов, приходящих на ее концерты, другие подарки.

Артисткабольше не хочет получать цветы от поклонников. Вера Брежнева попросила уфанатов, приходящих на ее концерты, другие подарки.Артистка запретила поклонникам приноситьбукеты на ее выступления.Вера Брежнева опубликовала в личном Instagram необычную просьбу."Я знаю сколько тепла и любви вы вкладываете в каждый букети мне очень жаль, что цветы нельзя сохранить надолго, поэтому вот что я придумала:пожалуйста, дарите вместо цветов игрушки, развивающие и настольные игры, книги,наборы для творчества для детей до 14ти лет! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – обратилась артистка к интернет-обывателям.Певица обещала передавать презенты в детские дома и интернатытого города, в котором будет проходить ее выступление. Артистка уверена, чтоигрушка принесет больше пользы, подарив радость обездоленному ребенку, нежелибукет, который завянет через несколько дней.предложила начать акцию на ближайшихконцертах. Выступления вокалистки запланированы 13 и 14 апреля в Ростове иЕссентуках.Фанаты встретилиидею звезды с восторгом. "14 апреля идем на ваш концерт в Ессентуках, Вера❤️ Запланировали два букета цветов, теперь меняемплан – покупаем две настольные игры!!!!". "И цветы целы, и детки рады 🤗🤗🤗❤️❤️🔥", "Верочка!Какая же Вы добрая душа!!!!😍Спасибо Вам за то, что Вы делаете!!!! На таких как Вы хочется ровняться!!!!👍", – писали пользователи-сети в комментариях.