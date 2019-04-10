В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА на выезде проиграл московскому ЦСКА (1:3). Форвард петербургской команды Павел Дацюк выразил надежду, что еще продолжит свое выступление на профессиональном уровне.

В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА на выезде проиграл московскому ЦСКА (1:3). Форвард петербургской команды Павел Дацюк выразил надежду, что еще продолжит свое выступление на профессиональном уровне."Надеюсь, что это не последний мой матч в карьере, если вы меня не уволите, – заявил журналистам 40-летний форвард, контракт которого со СКА рассчитан до 30 апреля 2019 года. – Актуально ли мое желание сыграть за «Автомобилист»? Вы такие вопросы задаете… Давайте про плей-офф, пожалуйста"."Задача на сезон? Взять Кубок Гагарина, и мы ее не выполнили, – приводит слова Дацюка "Р-Спорт". – Команда отдавалась полностью, все бились, все боролись, шайбу на себя ловили. Не хватило таких голов с мясом, какой сегодня забил Сергей Плотников".Напомним, ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед сыграет с омским "Авангардом". Первые две встречи состоятся 13 и 15 апреля и пройдут в Москве.