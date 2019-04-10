Министр спорта России Павел Колобков на проходящем в Москве итоговом заседании коллегии Минспорта РФ заявил, что не сомневается в участии сборной России на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Также он отметил, что российские легкоатлеты смогут выступить под флагом своей страны.

Министр спорта России Павел Колобков на проходящем в Москве итоговом заседании коллегии Минспорта РФ заявил, что не сомневается в участии сборной России на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Также он отметил, что российские легкоатлеты смогут выступить под флагом своей страны."У меня нет сомнений, что Россия будет участвовать на Играх под российским флагом, в том числе и легкоатлеты. Была проделана огромная работа с WАDА", – приводит слова Колобкова РИА Новости.Напомним, что из-за допингового скандала российские легкоатлеты до сих пор выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.