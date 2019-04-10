Американские спецслужбы оказались в центре новых скандалов. Сегодня организация Wikileaks представила доказательства, как ЦРУ незаконно следило за Джулианом Ассанжем.

Американские спецслужбы оказались в центре новых скандалов. Сегодня организация Wikileaks представила доказательства, как ЦРУ незаконно следило за Джулианом Ассанжем. Агенты установили камеры прямо в посольстве Эквадора, где скрывается журналист, нарушив все международные нормы. И, как оказалось, под колпаком у американской разведки был и сам Дональд Трамп.В Генпрокуратуре США сегодня заявили, что слежку за ним установили перед выборами в 2016 году по приказу Обамы. Это еще раз показывает — кто на самом деле вмешивался в президентские выборы в Штатах.Пока Хуайн Гуайдо безуспешно пытается мобилизовать сограждан на свержение законной власти, примерно тот же объем КПД в Совбезе ООН демонстрируют США. Экстренно заседание было назначено по гуманитарной ситуации в Венесуэле, но вице-президент Майк Пенс снова попытался все свернуть на политику. Мол, окажись во дворце Мирафлорес сейчас не Мадуро, а Гуайдо, уровень убийств в Каракасе сразу бы рухнул, а объем венесуэльской нефти на экспорт моментально бы вырос. Почему снова Великой Америку снова нужно делать за счет других спросил Пенса Василий Небензя."Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы", — отметил Небензя.Впрочем, в поиске жанра госсекретарь Майк Помпео в этот раз наломал дров. Драма в его исполнении превратилась даже не в комедию, а в фарс. Американский вице-президент попытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы."При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло", — обратился он к находящемуся залу заседания Монкаде. Пенс добавил, что хотел бы видеть в зале "представителя свободного венесуэльского правительства".Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.В общем, от этих двойных стандартов голова кругом. Вот и госсекретарь Майк Помпео накануне во время защиты госдеповского бюджета в Сенате пытался соединить пол с потолком. Речь шла о российском Крыме. Пример Голанских высот у всех перед глазами. "Голанские высоты стали частью Израиля из-за того, что страна подверглась нападению. Израильские военные оборонялись и были вынуждены захватить Голаны. Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила захватить территорию, не представлявшую для нее никакой угрозы", — заявил Помпео.Но даже на союзников влиять Вашингтону все сложнее. У Помпео в Сенате уточнили и про "Северный поток-2": "Мы сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь немцев, не строить "Северный поток 2", но на сегодняшний день — без успеха", — сказал госсекретарь США.Дальше, видимо, начнут грозить санкциями. Как с Анкарой, которую тоже не получается. Турция покупает российские С-400 и Вашингтон не слушает.