В центре Сызрани пенсионер МВД вышел вечером из подъезда и сделал замечание шумящей компании молодых людей. Слово за слово, и немолодой мужчина был сильно избит и отправлен в нокаут. Происшествие от начала до конца попало на видео, снятое камерами наблюдения. Полиция установила личности агрессоров, и в настоящее время они разыскиваются.

В центре Сызрани в нескольких метрах от собственного подъезда пенсионер МВД был зверски избит шумной компанией молодых людей.Инцидент произошел 1 апреля во дворе жилого дома, расположенного в переулке Достоевского: вечером пенсионер МВД, 52-летний мужчина, вышел из своего подъезда подышать свежим воздухом.В нескольких метрах от него веселилась шумная компания подвыпивших молодых людей. Пенсионер сделал им замечание. Конфликт быстро перешел в рукопашную, и против нескольких противников еще крепкий немолодой мужчина не устоял.С ним быстро расправились, а затем даже пытались привести потерявшего сознание мужчину в чувства, брызгая водой из луж ему в лицо.В конце концов пенсионера отнесли в подъезд и бросили его на ступеньках. Через некоторое время пострадавший пришел в себя и с помощью своей жены обратился за помощью к медикам.Его выписали 8 апреля с гипсом на руке: драка обошлась мужчине дорого — черепно-мозговая травма и перелом.В настоящее время, по сообщению пресс-службы МВД, личности всех участников конфликта установлены, "принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника, причинившего потерпевшему телесные повреждения".