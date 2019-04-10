В Санкт-Петербурге владелец Audi ударом ноги поставил точку в дорожном препирательстве с водителем каршерингового автомобиля, которое едва не привело к аварии. Конфликт произошел во второй половине дня 9 апреля на Кантемировской улице и попал в объектив камеры регистратора.

В Санкт-Петербурге владелец Audi ударом ноги поставил точку в дорожном препирательстве с водителем каршерингового автомобиля, которое едва не привело к аварии. Конфликт произошел во второй половине дня 9 апреля на Кантемировской улице и попал в объектив камеры регистратора."Еду я домой с учебы на "Яндексе", и в один момент мне надо было перестроиться в левую полосу. Смотрю в зеркало, понимаю, что успеваю, включаю поворотники, все по правилам, но одному идиоту на "Ауди" это не понравилось, и он начал меня давить, специально не давал проехать", — поведал автор записи.На кадрах видно, как владелец Audi намеренно блокирует дорогу своему противнику, предотвращая все его попытки обогнать его. На перекрестке с Полюстровским проспектом мужчина решил расставить все точки над i — остановившись на светофоре, он вышел из салона и ударом ноги разбил стекло с водительской стороны, после чего спокойно уехал.Водителю каршерингового автомобиля осколком порезало лицо. Обращался ли он после этого инцидента в полицию, остается неизвестным.