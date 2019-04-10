Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в
семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в
семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Знаменитость
удалила из своего аккаунта в Instagram все совместные снимки
с мужем. Хотя только 19 марта они отметили очередную годовщину со дня
свадьбы.
Кроме
того, певица Алсу опубликовала неоднозначный пост в соцсети. Она
процитировала знаменитого американского режиссера и актера. "Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все
равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением
Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?" – написала артистка. Поклонники заподозрили неладное: что Алсу
рассталась с Яном.
Некоторые подхватили слухи
о том, что бизнесмен якобы неверен своей
знаменитой супруге. Пока певица Алсу
не отреагировала на эту информацию.
Отметим,
в браке с Яном Абрамовым родила прекрасных детей: Сафину, Микеллу
и Рафаэля. Ранее сообщалось, что в Москве прошли съемки
нового сезона шоу "Голос. Дети". Среди конкурсантов была замечена
наследница артистки Микелла.
Как писали
"Дни.ру", слухи том, что в семейной жизни пары не все гладко, муссируются не
первый год. Да и сама ранее давала понять, что в их браке с бизнесменом
есть трудности.