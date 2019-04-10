Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Исполнительница спровоцировала слухи о разладе всемье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.Знаменитостьудалила из своего аккаунта в Instagram все совместные снимкис мужем. Хотя только 19 марта они отметили очередную годовщину со днясвадьбы.Крометого, певица Алсу опубликовала неоднозначный пост в соцсети. Онапроцитировала знаменитого американского режиссера и актера. "Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет всеравно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждениемВуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?" – написала артистка. Поклонники заподозрили неладное: что Алсурассталась с Яном.Некоторые подхватили слухио том, что бизнесмен якобы неверен своейзнаменитой супруге. Пока певица Алсуне отреагировала на эту информацию.Отметим,в браке с Яном Абрамовым родила прекрасных детей: Сафину, Микеллуи Рафаэля. Ранее сообщалось, что в Москве прошли съемкинового сезона шоу "Голос. Дети". Среди конкурсантов была замеченанаследница артистки Микелла.Как писали"Дни.ру", слухи том, что в семейной жизни пары не все гладко, муссируются непервый год. Да и сама ранее давала понять, что в их браке с бизнесменоместь трудности.