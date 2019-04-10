Об этом сообщили в региональном МЧС

Об этом сообщили в региональном МЧСВо Владимирской области гидрологическая обстановка пока не вызывает опасений. Об этом сообщили в региональном МЧС. Вот уже 23 дня наблюдается подъем воды в реках, но погодные условия, характерные для достаточно затяжной весны, сдержали интенсивное развитие половодья.Почти все реки области освободились ото льда, но основные подъемы воды еще впереди, так как в течение ближайших 10-ти дней ожидают приход теплых воздушных масс. Следовательно, пик половодья придется на средние многолетние сроки – на 20-е числа апреля.