Ровно неделя остается до главного события года – юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Кремле. Она не выступала с сольниками 10 лет, поэтому заметно волнуется. Но недоброжелатели не дремлют.

Ровно неделя остается до главного события года – юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Кремле. Она не выступала с сольниками 10 лет, поэтому заметно волнуется. Но недоброжелатели не дремлют.В Сети то и дело появляются снятые тайно фрагменты репетиций Пугачевой и ее балета, судя по которым можно понять, что каждый номер превратится в масштабный спектакль. Но выясняются и скандальные подробности шоу Примадонны.Как говорят, 40 миллионов рублей, которые Алла Пугачева получила от госкорпорации "Вертолеты России" пошли, в том числе, и на дорогостоящую аренду зала Кремлевского дворца – артистка оплатила его на несколько дней. Формально – для установки декораций. Но за кулисами Кремлевского дворца сплетничают, что настоящая причина – в другом.Якобы, концерт будет идти под фонограмму (и чтобы все прошло гладко, а ради телесъемки), а большая часть программы – новые песни, которые артистка еще не твердо знает. Вот и боится сбиться, забыть текст, не справиться с дыханием. Поэтому, мол, она и решила отснять заранее все номера и крупные планы, сделав несколько дублей, без зрителей, в пустом зале . А во время самого концерта, как судачат завистники, будут сниматься только общие планы и зал. Потом же для телеверсии все красиво смонтируют воедино.Но в таком случае юбилейное шоу Пугачевой, посвященное не только ее 70-летию, но и 20-летию последнего прощания со сценой, грозит обернуться скандалом, ведь диск люди, отдавшие перекупщикам по 320 тысяч рублей (при официальной цене от 3 до 70 тысяч) могут и дома послушать...То, что концерт будет идти под фонограмму, можно было предположить еще зимой, когда в сеть утекли две новые композиции Примадонны. Тогда ее директор Елена Чупракова неосторожно сказала, что, мол, да, все песни для программы "уже записаны". А саундпродюсер Александр Лопатин добавил: "Концертные версии она записывает уже на другой студии".Многие музыкальные критики считают, что нынешняя вокальная форма Пугачевой не позволяет ей работать, что называется, "вживую". Вызывает сомнения и качество музыкального материала, который последняя народная артистка СССР представит публики.Например, музыкальный обозреватель Сергей Соседов прямо говорит об Алле Борисовне: "Я как ее поклонник оскорблен ее сегодняшним репертуаром и считаю это плевком в свою душу. Когда она запела откровенную, позорную туфту, типа "Копеечки на телогреечку" или "Не учи меня жить" с интонацией гопника, то мой долг говорить об этом".