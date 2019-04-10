Швейцарские ученые пришли к неутешительному выводу – половина ледников в Альпах растает уже к 2050 году, а 90 процентов могут исчезнуть до конца века. Это неизбежно случится, если люди не придумают, как уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.

Швейцарские ученые пришли к неутешительному выводу – половина ледников в Альпах растает уже к 2050 году, а 90 процентов могут исчезнуть до конца века. Это неизбежно случится, если люди не придумают, как уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, сообщает The Cryosphere.Сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали поведение около 4 тысяч ледников. Свои прогнозы исследователи основывали на двух показателях – скорости прироста ледников или потери их массы, а также скорости движения "белых гигантов".Ученые предупреждают, что к середине столетия Земля в любом случае лишится половины альпийских ледников. Такова цена за упущенное время, которое следовало потратить на борьбу с последствиями глобального изменения климата, отмечают швейцарцы.Если объем парниковых выбросов будет расти в нынешних масштабах, то к 2100 году могут растаять 90–95 процентов ледников (при оптимистических прогнозах около 60–70 процентов).Альпийские ледники питают реки, обеспечивают водой население, а также играют важную роль в гидроэнергетической отрасли. Их таяние серьезным образом повлияет на жизнь центральной Европы и всей планеты, предупреждают ученые.