10.04.2019

2019-04-10 12:40:52

Под Псковом налетчики похитили два миллиона рублей

Группа злоумышленников через черный ход проникла в один из магазинов города Острова Псковской области, распилили банкомат и похитили свыше двух миллионов рублей, передает . Произошедшее сняли камеры наблюдения.



На записи видно, как в торговый зал вбегают двое мужчин с инструментами. Возбуждено уголовное дело.