Об этом сообщили в СледКоме

Об этом сообщили в СледКомеВ деле Виктора Шляхова под суд пойдет еще один работник комбината «Тепличный». Сегодня об этом рассказала старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Ирина Минина.«Ему предъявлено обвинение по 6-ти эпизодам противоправной деятельности, в частности, в мошенничестве и коммерческом подкупе. Действовал этот человек так же, как и Виктор Шляхов, имел доступ к общению с покупателями и поставщиками. 2016-2017годы выразились в накопление дебиторской задолженности, которая, по оценкам следователей, составила около 7 миллионов рублей. При этом, по нашей версии, Шляхов обогатился на сумму более 4 миллионов рублей, а фигурант, который вскоре предстанет перед судом – более 2 миллионов рублей», - сообщила Ирина Минина.