В минувший вторник на Транскавказской магистрали в Рокском тоннеле легковой автомобиль на полном ходу врезался в трактор. На месте погибли водитель и пассажир — мужчинам было по 73 года.

В минувший вторник в Осетии в Рокском тоннеле легковой автомобиль на полном ходу врезался в трактор.Инцидент произошел на Транскавказской магистрали утром 9 апреля. За несколько минут до аварии рабочие остановили трактор, включили аварийную световую сигнализацию и огородили его дорожными конусами.Меры предосторожности не помогли: автомобиль "Лада Калина" на высокой скорости врезался в стоящий трактор. На месте погибли водитель и пассажир легковушки — мужчинам было по 73 года.