Петру
Порошенко крепко досталось после заигрывания с русскоязычными избирателями.
Президенту припомнили его прежние заявления, в которых он призывал говорить
исключительно на украинском языке.
Петру
Порошенко крепко досталось после заигрывания с русскоязычными избирателями.
Президенту припомнили его прежние заявления, в которых он призывал говорить
исключительно на украинском языке.
Произнесенные
Порошенко два предложения на русском языке в прямом телеэфире наделали шума на
Украине. Отчаяние и безнадега толкнули президента на такое унижение перед
украинцами, считают эксперты. Впереди у главы государства – позорный проигрыш
во втором туре выборов.
“Мы должны
сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке.
Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно
естественно говорить на русском языке”, – сказал украинский президент.
За последние пять лет
это единственное его публичное заявление на русском языке. Понятно, что сделано
оно для поднятия рейтинга на юго-востоке страны, где за Порошенко в первом туре
проголосовали не более 9% избирателей.
Но самое интересное
– ни для кого не является секретом, что за рамками публичности и в
семейном кругу разговаривает исключительно по-русски. При этом он внес в
Верховную раду законопроект, вводящий штрафы за использование русского языка
даже в быту. Сейчас документ проходит втрое чтение.
К слову сказать,
в 2014 году Петр уже пытался заигрывать с русскоязычными регионами
Украины, о чем свидетельствует его предвыборная программа “Жить по-новому".
Там были такие положения: "Жить свободно – значит и свободно пользоваться
родным языком. Буду руководствоваться Конституцией, которая определяет
украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права
русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков”.