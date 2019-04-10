Петру Порошенко крепко досталось после заигрывания с русскоязычными избирателями. Президенту припомнили его прежние заявления, в которых он призывал говорить исключительно на украинском языке.

ПетруПорошенко крепко досталось после заигрывания с русскоязычными избирателями.Президенту припомнили его прежние заявления, в которых он призывал говоритьисключительно на украинском языке.ПроизнесенныеПорошенко два предложения на русском языке в прямом телеэфире наделали шума наУкраине. Отчаяние и безнадега толкнули президента на такое унижение передукраинцами, считают эксперты. Впереди у главы государства – позорный проигрышво втором туре выборов.“Мы должнысохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке.Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютноестественно говорить на русском языке”, – сказал украинский президент.За последние пять летэто единственное его публичное заявление на русском языке. Понятно, что сделанооно для поднятия рейтинга на юго-востоке страны, где за Порошенко в первом турепроголосовали не более 9% избирателей.Но самое интересное– ни для кого не является секретом, что за рамками публичности и всемейном кругу разговаривает исключительно по-русски. При этом он внес вВерховную раду законопроект, вводящий штрафы за использование русского языкадаже в быту. Сейчас документ проходит втрое чтение.К слову сказать,в 2014 году Петр уже пытался заигрывать с русскоязычными регионамиУкраины, о чем свидетельствует его предвыборная программа “Жить по-новому".Там были такие положения: "Жить свободно – значит и свободно пользоватьсяродным языком. Буду руководствоваться Конституцией, которая определяетукраинский язык как государственный, но особенно подчеркивает праварусского языка и гарантирует свободное развитие всех языков”.