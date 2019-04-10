Еще и 40 дней не прошло со дня смерти Юлии Началовой, а ее друг Александр Панайотов признался, что она снится ему почти каждую ночь. Артист признался, что покойная подруга соединила его с легендарной исполнительницей.

Еще и 40 дней не прошло со дня смерти Юлии Началовой, а ее друг Александр Панайотов признался, что она снится ему почти каждую ночь. Артист признался, что покойная подруга соединила его с легендарной исполнительницей.Ходят слухи, что незадолго до смерти Юлия Началова ходила к гадалке, которая сообщила, что ей сделали "порчу на смерть". Якобы ошарашенная артистка поделилась впечатлениями со своим другом Александром Панайотовым.Репортеры связались с исполнителем. "Я не хотел бы раскрывать подробности, но в любом случае эта история нечистая. Человек в юном возрасте имел такой букет болезней. Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз", – высказался артист.Александр Панайотов признался, что Юлия Началова снится ему почти каждую ночь. "Приходит живой: иногда плачет, иногда говорит, какой я у нее хороший друг", – рассказал певец. Он, как и многие его коллеги, принимал участие в съемках передач, посвященных певице, однако не хотел обсуждать нелицеприятные подробности ее частной жизни."Передачи должны быть для того, чтобы почтить память, а не для того, чтобы копаться в грязном белье, поэтому я и попытался осадить всех, поставить на правильные рельсы. После этого сразу ушел из студии. Не знаю, что происходило дальше", – пояснил друг Юлии Началовой.Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры. "С Ларисой Александровной мы собираемся записать одну из песен Юли в дуэте", – заявил исполнитель."Совсем скоро начнется подготовка концерта памяти – скорее всего, он пройдет в годовщину смерти Юли. Я до сих пор не могу поверить, что ее больше нет с нами. Все произошло настолько внезапно, что никто до сих пор не может смириться", – цитирует Александра Панайотова .Напомним, что скончалась 16 марта в результате заражения крови. Исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта. Почтить память певицы пришли поклонники и знаменитости.