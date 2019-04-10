Молодой человек пояснил, что в одном из аэропортов столицы он решил воспользоваться услугами такси и попросил водителя отвезти его...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали 36-летнего мужчину подозреваемого в мошенничестве.В отдел полиции обратился гражданин Великобритании. Молодой человек пояснил, что в одном из аэропортов столицы он решил воспользоваться услугами такси и попросил водителя отвезти его на Фрязевскую улицу. Таксист пояснил, что стоимость поездки составит 2,5 тысячи рублей. Однако, когда водитель привез пассажира по адресу, то попросил за свои услуги около 25 тысяч рублей. Потерпевший отдал денежные средства, и злоумышленник скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Денежные средства были возвращены потерпевшему.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73