Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон был признан лучшим футболистом 22-го тура чемпионата России. Он набрал 21431 голос (55,42%) в голосовании, проведенном Российской премьер-лигой.

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон был признан лучшим футболистом 22-го тура чемпионата России. Он набрал 21431 голос (55,42%) в голосовании, проведенном Российской премьер-лигой.На втором месте расположился защитник санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий (31,35%). В матче с московским "Локомотивом" он сумел поразить ворота Маринато Гильерме со штрафного удара. В тройке лучших также оказался вратарь махачкалинского "Анжи" Юрий Дюпин (4,05%).Напомним, что в матче 22-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" Сигурдссон оформил дубль, принеся победу своей команде.