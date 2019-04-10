В интернете началось голосование по выбору названия для крупнейшей карликовой планеты Солнечной системы. Пока плутоид носит скучное имя 2007 OR10. Инициаторы голосования – ученые, открывшие планету. Они предложили пользователям сети три варианта названия.

В интернете началось голосование по выбору названия для крупнейшей карликовой планеты Солнечной системы. Пока плутоид носит скучное имя 2007 OR10. Инициаторы голосования – ученые, открывшие планету. Они предложили пользователям сети три варианта названия. Одно – из китайской мифологии, а два других – из пантеона Западной Европы, сообщает телеканал "Россия 24".Первый вариант – назвать планету именем Гунгуна. Это китайский бог воды, ответственный за многочисленные разрушения. Другой вариант – германская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница Дикой Охоты – группы призрачных всадников, которые скачут по небу в канун Йоля.Наконец, ученые предлагают назвать плутоид в честь скандинавского аса Ве – брата Одина и одного из создателей Мидгарда.