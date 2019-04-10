В среду на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам США госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правительство Соединенных Штатов пыталось отговорить ФРГ и другие европейские страны отказаться от проекта Северный поток-2.

В среду на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам США госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правительство Соединенных Штатов пыталось отговорить ФРГ и другие европейские страны отказаться от проекта "Северный поток-2", но пока что безуспешно, передает "Интерфакс".По словам Помпео, США работают с ФРГ для гарантий продолжения поставок энергоносителей через Украину. При этом он утверждал, что многие страны-члены НАТО видят риск в реализации проекта "Северный поток-2", разделяя обеспокоенность США данным проектом.