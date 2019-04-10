Петр Порошенко своей оригинальной предвыборной
рекламой с портретом Владимира Путина не достиг того эффекта, которого ожидал. Более
того, кандидату придется заплатить большой штраф.
Петр Порошенко своей "оригинальной" предвыборной
рекламой с портретом Владимира Путина не достиг того эффекта, которого ожидал. Более
того, кандидату придется заплатить большой штраф.
Украинское общество не приняло посыла ,
который пытался что-то доказать виртуальным противостоянием с президентом
России Владимиром Путиным. Кроме того, использование изображения иностранного
политика на предвыборных билбордах – серьезное нарушение, за которое придется
расплачиваться.
"Это не уголовно наказуемо, а скорее административное
правонарушение. Оно предполагает штраф – значит, заплатят штраф. В обществе это
встретило, мягко говоря, непонимание, и надо было как-то отвечать на этот
вопрос. Поэтому ответили, скорее уклончиво, чем отрицательно", – заявил в
эфире украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим
Карасев.
Эксперт напомнил, что пытался оправдаться за
использование рекламной "находки" после первого тура выборов. Однако
уже на следующий день и в Киеве, и в других регионах Украины начали раздавать
газеты с этой фотографией, снова появились билборды. По словам Карасева, стало
ясно, что это не ошибка, а сознательная
тактика штаба перед вторым туром голосования на президентских выборах, назначенного
на 21 апреля.
На плакате, о котором идет речь, портреты украинского и
российского лидеров расположены друг против друга. Надпись гласит: "21
апреля. Решающий выбор". В штабе Петра Порошенко заявили, что не
спрашивали разрешения у российского президента на использование его фотографии
в агитации – по их словам, "Путин – вне закона".
На провокационную предвыборную рекламу обратили
внимание и в российском МИДе. Как заметила официальный представитель
внешнеполитического ведомства Мария Захарова, знаменитые пиарщики "ушли бы
в монастырь", увидев подобное зрелище.