Петр Порошенко своей оригинальной предвыборной рекламой с портретом Владимира Путина не достиг того эффекта, которого ожидал. Более того, кандидату придется заплатить большой штраф.

Петр Порошенко своей "оригинальной" предвыборнойрекламой с портретом Владимира Путина не достиг того эффекта, которого ожидал. Болеетого, кандидату придется заплатить большой штраф.Украинское общество не приняло посыла ,который пытался что-то доказать виртуальным противостоянием с президентомРоссии Владимиром Путиным. Кроме того, использование изображения иностранногополитика на предвыборных билбордах – серьезное нарушение, за которое придетсярасплачиваться."Это не уголовно наказуемо, а скорее административноеправонарушение. Оно предполагает штраф – значит, заплатят штраф. В обществе этовстретило, мягко говоря, непонимание, и надо было как-то отвечать на этотвопрос. Поэтому ответили, скорее уклончиво, чем отрицательно", – заявил вэфире украинский политолог, директор Института глобальных стратегий ВадимКарасев.Эксперт напомнил, что пытался оправдаться заиспользование рекламной "находки" после первого тура выборов. Однакоуже на следующий день и в Киеве, и в других регионах Украины начали раздаватьгазеты с этой фотографией, снова появились билборды. По словам Карасева, сталоясно, что это не ошибка, а сознательнаятактика штаба перед вторым туром голосования на президентских выборах, назначенногона 21 апреля.На плакате, о котором идет речь, портреты украинского ироссийского лидеров расположены друг против друга. Надпись гласит: "21апреля. Решающий выбор". В штабе Петра Порошенко заявили, что неспрашивали разрешения у российского президента на использование его фотографиив агитации – по их словам, "Путин – вне закона".На провокационную предвыборную рекламу обратиливнимание и в российском МИДе. Как заметила официальный представительвнешнеполитического ведомства Мария Захарова, знаменитые пиарщики "ушли быв монастырь", увидев подобное зрелище.