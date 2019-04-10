В исправительное учреждение не всегда пускают адвокатов

В исправительное учреждение не всегда пускают адвокатовПрокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подал иск ко Владимирскому централ. Причиной этому стал спор из-за недопуска адвокатов к осужденным.По информации «Медиазоны», прокуратура провела проверку по жалобам нескольких адвокатов, которых не пустили в тюрьму к их подзащитным в выходные и праздничные дни.«Прокуратура выявила это и обратилась к администрации учреждения, чтобы эти нарушения устранили. Будет слушание», - рассказали в пресс-службе суда.На сайте суда сообщается, что административный иск подал Владимирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владимирской области в защиту неопределённого круга лиц к администрации исправительного учреждения ещё 18 февраля. А месяц рассмотрение дела начали с начала, по причине «вступленияпривлечения заинтересованного лица».