Экс-директора «Тепличного» обвиняют во взяточничестве

Экс-директора «Тепличного» обвиняют во взяточничествеВ Ленинском районном суде города Владимира проходит очередное заседание по делу экс-директора комбината «Тепличный» Виктора Шляхова.Шляхова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере – на сумму более 2 миллионов рублей. По версии следствия, деньги экс-директор просил за контракт с одним из коммерческих поставщиков. Виктор Шляхови не признает свою вину. Мужчина уверен, что его оговорили.Прокуратура требует для Виктора Шляхова лишения свободы на 14 лет, штраф в размере 30 миллионов рублей и запрет занимать должности в государственных структурах на 7 лет.