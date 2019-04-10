Сбивший 21-летнего курсанта МЧС воронежский водитель пытался преподать молодому человеку урок безопасного поведения на дороге, но в итоге не только не рассчитал силу удара, но и перепутал нарушителя с его однокурсником. В пользу этой версии говорит запись с камеры наблюдения.

Сбивший 21-летнего курсанта МЧС воронежский водитель пытался преподать молодому человеку урок безопасного поведения на дороге, но в итоге не только не рассчитал силу удара, но и перепутал нарушителя с его однокурсником. В пользу этой версии говорит запись с камеры наблюдения.Авария случилась 1 апреля у входа в воронежский филиал Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС, расположенный на Краснознаменной улице. На записи с регистратора видно, как курсант с метлой переходит проезжую часть в неположенном месте и едва не попадает под колеса двигавшегося на высокой скорости чёрного Mercedes-Benz GLE. Водитель, судя по всему, решил проучить будущего спасателя, но во время разворота он упустил его из виду, а потому принял за нарушителя другого молодого человека — 21-летнего Давида, стоявшего на обочине и писавшего сообщение в телефоне.Месть была стремительной: кроссовер разогнался и наехал на курсанта со спины, от удара его отбросило в сторону. На помощь пострадавшему бросились его товарищи, тем временем владелец Mercedes скрылся с места. Молодого человека госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибленными ранами головы, ушибами грудного отдела и левого локтевого сустава.Виновника ДТП пока так и не задержали, хотя известно, что это 45-летний местный житель Вячеслав Дмитриенко, как отмечает "Комсомольская правда", сын высокопоставленного медицинского чиновника и бывшего депутата. Следователи трактовали произошедшее как покушение на убийство.