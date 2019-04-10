Белорусскую экономику за последние несколько лет президентства Александра Лукашенко серьезно лихорадит. Несмотря на свою гордость и строптивость, Батька вынужден обращаться к России за помощью. По всей видимости, в Минске признали полную нежизнеспособность незалежной белорусской экономики.

Белорусскую экономику за последние несколько лет президентства Александра Лукашенко серьезно лихорадит. Несмотря на свою гордость и строптивость, Батька вынужден обращаться к России за помощью. По всей видимости, в Минске признали полную нежизнеспособность "незалежной" белорусской экономики.Рост белорусской экономики замедляется, предупреждают эксперты. С таким неутешительным для Лукашенко выводом выступили в Международном валютном фонде. Аналитики организации ранее прогнозировали рост экономики страны на 2,4%, однако затем скорректировали ожидаемые показатели до уровня ниже 2%.Главным риском для экономической стабильности режима Лукашенко в МВФ назвали реализацию в России налогового маневра, призванного стимулировать экспорт нефти. Из-за этого бюджет Белоруссии может не досчитаться восьми миллиардов долларов. Отсутствие этих денег может резко ухудшить социально-экономическую ситуацию в братской республике.В таких условиях Лукашенко вынужден срочно искать деньги для латания дыры в бюджете. Несмотря на заигрывания с Европой и США, Запад давать деньги Минску не спешит. В условиях политической неопределенности на фоне приближающихся выборов западные банки подходят к рефинансированию Белоруссии крайне осторожно, пишет Telegram-канал "Бульба престолов".По словам авторов, устойчивость режима можно оценить как "низкую". Один из главных рисков – отсутствие поддержки среди молодежи.Осторожно относятся к финансированию Белоруссии и в Москве, утверждает "Бульба престолов". Но выбора у Лукашенко, видимо, нет. Несмотря на все старания, "своим" для Запада он вряд ли когда-нибудь станет. Остается идти на поклон к Кремлю.Пока тактика работает. Несмотря на повышенные тона, которые Лукашенко позволяет в разговорах с Путиным, 2 апреля, в День единения народов России и Белоруссии, Москва объявила о выделении Минску очередного кредита в размере 600 миллионов долларов. В дополнение к этому Белоруссия получит 200 миллионов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).Несмотря на свою строптивость и непредсказуемость, вынужден смирить гордыню и встать в позу просящего. Превратит ли Москва новые кредиты для Белоруссии в осязаемые политические дивиденды?